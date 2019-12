18 regali, il film ispirato alla storia di Elisa Girotto: la mamma che prima di morire di cancro preparò i doni di compleanno per la figlia appena nata (Di lunedì 30 dicembre 2019) Una fiaba dolce per tradurre un destino amaro. E’ quello di Elisa Girotto, che un tumore strappò alla vita pochissimi mesi dopo la nascita della sua unica figlia, Anna. Mai sedotta dalla disperazione, la donna decise di organizzare in regali i primi 18 anni d’esistenza della ragazza, pensando per lei altrettanti doni da farle recapitare ad ogni compleanno. Il gesto intimo ed eroico insieme passò alla cronaca mondiale fino a diventare un film in uscita il 2 gennaio. Intitolato con un semplice ma efficace 18 regali, porta la firma alla regia di Francesco Amato (Lasciati andare) per la sapiente sceneggiatura scritta da lui stesso insieme alle mani esperte di Massimo Gaudioso e Davide Lantieri con la straordinaria collaborazione di Alessio Vincenzotto, il vedovo di Elisa. Riluttante inizialmente ad accogliere le numerose proposte di adattamento cinematografico (anche straniere), Vincenzotto ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

