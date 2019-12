111° anniversario del terremoto del 1908: presentato a Messina il progetto MEMS (Di lunedì 30 dicembre 2019) È stato illustrato stamani a Palazzo Zanca il progetto MEMS di monitoraggio di siti strategici della Città di Messina, realizzato in collaborazione con l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). All’incontro hanno preso parte il Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello, l’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, l’esperto del Sindaco per la Protezione Civile Antonio Rizzo, il dirigente la Protezione Civile Regionale Siciliana Bruno Manfrè, Antonino D’Alessandro e Giovanni Vitale per l’INGV, e rappresentanti dell’Università e degli Ordini Professionali degli Ingegneri, Architetti e Geologi. “Il processo di innovazione della Protezione Civile – ha sottolineato il Vicesindaco Mondello – ha raggiunto oggi livelli ottimali. In merito alla vulnerabilità sismica, su scala fabbricati esistono varie criticità da monitorare, sui 108 di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

