Zootropolis: trama e curiosità sul film d’animazione Disney (Di domenica 29 dicembre 2019) Nuovo passaggio televisivo per Zootropolis, il film d’animazione in CGI della Disney uscito nelle sale nel non troppo remoto 2016. Domenica 29 dicembre, dalle 21.25 in poi, va in onda quella che è una delle produzioni recenti più apprezzate di tutta la Casa di Topolino, tanto dal pubblico quanto dalla critica anche se non è mancato nemmeno qui un risvolto piuttosto antipatico: Zootropolis è infatti stato al centro anche di uno spiacevole contenzioso. Zootropolis: trailer Zootropolis: trama Zootropolis è una città che non assomiglia a nessun’altra dato che è progettata e abitata da animali. Qui, la piccola coniglietta Judy Hoops scopre presto che essere il nuovo membro di una forza di polizia composta da animali grandi e forti non è facile. Determinata a mostrare il suo valore, Judy coglie l’opportunità di risolvere un complicato caso, anche se questo vorrà dire ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

