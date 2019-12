Zac Efron stava quasi morendo mentre girava una serie estrema in Papua Nuova Guinea

Leggi la notizia su gossip.fanpage

(Di domenica 29 dicembre 2019) L'attore e cantante Zacha rischiato la vita a causa di un'infezione contrattaun programma televisivo in. Lo scrive il Sunday Telegraph, ripreso dal Daily Mail che parla di un'infezione molto seria che lo ha colpitoerano in corso le riprese del documentario "Killing Zac".

basiccent : Raga ma in che senso Zac Efron ha rischiato di morire no vi prego - taronsvoice : Leggo di Zac Efron che ha appena scampato la morte e crepo io - thiagovarquez : zac efron era in ospedale per un infezione raga ve lo dico se mai dovesse succedere qualcosa a zac io mi ammazzo -