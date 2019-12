Zac Efron | l’attore partecipa al reality “Uccidendo Zac Efron” e rischia di morire

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) Stava girando unche gli è quasi costato la vita. Zacè il protagonista di “Killing Zac“, un game show nel quale l’attore deve dimostrare di avere capacità di sopravvivenza mentre si trova in un luogo sperduto della Papua Nuova Guinea. Ma qualcosa è andato storto edè stato trasportato d’urgenza in ospedale a Brisbane in Australia. Il 32enne, stando al Daily Mail, ha riportato una “forma di tifo o simile infezione batterica”. Dopo aver superato la fase critica, è stato ricoverato all’ospedale di guerra di St Andrews a Spring Hill. Lì è stato tenuto sotto osservazione diversi giorni in condizioni stabili prima di essere autorizzato a tornare negli Stati Uniti. “Sono entusiasta di esplorare territori che non sono nelle mappe e vivere avventure inaspettate”, aveva detto la star di “High School Musical” ...

