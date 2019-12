Zac Efron in ospedale | incidente per la star di High School Musical sul set della sua

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di domenica 29 dicembre 2019) Idolo delle ragazzine fin dai tempi di, oggi Zacsi è affermato sul grande schermo, recitando in generi più disparati - dalla commedia 17 Again alThe Greatest Showman e il thriller Ted Bundy - Fascino criminale, giusto per citarne alcuni. Tra i suoi prossimi progetti c'è la serie Killing Zac, ordinata dalla piattaforma Quibi. Il programma televisivo si presenta come un survival show in cui l'attore sfida se stesso cercando di sopravvivere su una remota isolaPapua Nuova Guinea per quasi un mese. A disposizione ha solo pochi mezzi: un equipaggiamento di base e un partner guida. Proprio durante le riprese di questo curioso reality, laha rischiato di morire. Come riporta il Daily Mail, l'attore 32enne è stato trasportato d’urgenza a Brisbane in Australia per un infezione batterica o una simile "forma di tifo". Ora fanno sapere che le ...

trash_italiano : Zac Efron è quasi morto durante un reality: trasportato d'urgenza in ospedale - VanityFairIt : È stato salvato da un volo tra la vita e la morte verso Brisbane - BrownBurger : Minchia Zac Efron dati una calmata che ho già avuto abbastanza traumi quest’anno. -