Zac Efron è quasi morto | trasportato in ospedale in condizioni disperate

(Di domenica 29 dicembre 2019) Zacha rischiato la vita durante le riprese di un reality in Papua Nuova Guinea. L’attore stava girando un programma televisivo di sopravvivenza dal titolo emblematico, “Killing Zac“, nel quale sarebbe dovuto riuscire a cavarsela per un intero mese sull’isola dell’Oceania. Secondo quanto riporta il Daily Mail, l’ex star di High School Musical è stata immediatamente trasportata a Brisbane, in Australia, su un “volo tra la vita e la morte“. Da quanto riferito,avrebbe contratto una “forma di tifo o un’infezione batterica” e sarebbe quindi stato ricoverato in gravissimeall’di guerra di St Andrews a Spring Hill, nel quale è rimasto per parecchi giorni prima di essere trasferito negli Stati Uniti il 24 dicembre. La notizia, resa nota poche ore fa, è immediatamente ...

trash_italiano : Zac Efron è quasi morto durante un reality: trasportato d'urgenza in ospedale - VanityFairIt : È stato salvato da un volo tra la vita e la morte verso Brisbane - selenerrre : Vedo in tendenza Zac Efron, penso sia al solito perché è bono e invece scopro che stava per morire -