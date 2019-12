Zac Efron è quasi morto mentre girava un reality in Papua Nuova Guinea

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 29 dicembre 2019) Zac, l’attore idolo delle ragazzine in “High School Musical” negli anni 2000, èstava girando il nuovodi sopravvivenza «Killing Zac», nel corso del quale doveva dimostrare di sapersela cavare in un luogo remoto dellaperun mese. Il cantante e produttore cinematrografico è stato trasportato d’urgenza a Brisbane in Australia. Ora le condizioni sono migliorate.Come riporta il Daily Mail, l’attore 32enne ha contratto una «forma di tifo o simile infezione batterica». È stato quindi trasportato in condizioni disperate in aereo fino a Brisbane, in Australia. Un volo tra la morte e la vita con l’assistenza di medici professionisti ed è stato poi ricoverato all’ospedale di guerra di St Andrews a Spring Hill «in condizioni ...

