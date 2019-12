West Ham | è ufficiale | Moyes nuovo allenatore

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019)è ildelHam: firmato un contratto di 18 mesi. Sostituisce Pellegrini Davidè ildelHam. Lo scozzese torna sulla panchina degli Hammers dopo quasi due anni, firmando un contratto dalla durata di 18 mesi.sostituisce così Manuel Pellegrini, con l’obiettivo di risollevare la situazione di classifica delHam. We are pleased to confirm that Davidhas returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE —Ham United (@Ham) December 29, 2019 Leggi su Calcionews24.com

