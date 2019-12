Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 29 dicembre 2019) Bruttoper, la nota comica torinese e spalla destra di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa trascorrerà il prossimo Capodanno a letto. Per quale motivo? Purtroppo l’attrice ha avuto un bruttoche le ha provocato una frattura deldella mano destra e la rotula. Quindi si è ritrovata con braccio e gamba completamente ingessati. A dare la notizia è stata la stessa piemontese attraverso un post condiviso sui suoi canali social. Su Instagram la si vede sorridente seduta sul suo letto dove sono ben visibili le parti infortunate. Al fianco dello scatto la donna ha scritto la seguente didascalia: “E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulae”. (Continua dopo la foto)infortunata La comica torinese è caduta per strada provocandosi delle fratture Per il momento non siamo a ...

Corriere : Incidente per Luciana Littizzetto, gamba e polso ingessati: «Sono volata per strada» - KontroKulturaa : 'Volata per strada...': grave incidente per Luciana Littizzetto, si è fratturata il polso e la rotula [FOTO] - - AzzariaManzoni : RT @il_cupo: Brutto incidente per Luciana Littizzetto, fratturati rotula e polso: “Volata per la strada” mi hanno sempre insegnato di non r… -