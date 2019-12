“Vogliamo la verità!” Paola Caruso | clamoroso ritorno di fiamma | spuntano le prove

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 29 dicembre 2019) Un scambio di cortesie digitali che non è sfuggito ai fan. È quello trae Francesco Caserta. Dopo un periodo a dir poco burrascoso tra i due potrebbe infatti essere tornato il sereno e, dicono in ben informati, molto di più. Pernon è stato questo un momento facile. La showgirl infatti è stata al centro dell’attenzione mediatica in questi mesi per la fine della burrascosa della love story con Moreno Merlo. Merlo che sembra già passato remoto mentre un altro passato (che sembrava sepolto), sembra tornato a bussare con insistenza.infatti è tornata a fare degli apprezzamenti digitali per Caserta e i fan chiedono cosa stia succedendo., nel dettaglio ha piazzato dei like su Instagram a favore dell’imprenditore. Ricordiamo che con quest’ultimo, che è il padre di Michelino, l’ex Bonas di Avanti un altro ha rapporti piuttosto tesi, per usare ...

CricriLabointer : RT @GiulioSiamoNoi: We want Truth about Giulio Vogliamo verità per Giulio Regeni #2019in5words #29dicembre #veritapergiulioregeni https:/… - zica_eliana : RT @GiulioSiamoNoi: We want Truth about Giulio Vogliamo verità per Giulio Regeni #2019in5words #29dicembre #veritapergiulioregeni https:/… - Lucy23389 : RT @GiulioSiamoNoi: We want Truth about Giulio Vogliamo verità per Giulio Regeni #2019in5words #29dicembre #veritapergiulioregeni https:/… -