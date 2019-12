Virtus Pozzuoli-Scandone | limite di trentacinque tifosi irpini al Pala Errico

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – LaAvellino va a caccia della prima vittoria in trasferta. Domani sera la truppa di Gianluca De Gennaro affronterà il recupero contro. Match che era in programma lo scorso 14 dicembre, ma fu rinviato per maltempo. Al “” però potranno accedere solo 35di fede irpina. Ecco la nota ufficiale del club puteolano: “LaBavacomunica che relativamente alla gara in programma lunedì 30 dicembre prossimo alle ore 20 presso ilcontro laAvellino, la Questura di Napoli e il Commissariato di Polizia di Stato diha indicato che saranno seguite le seguenti disposizioni di ordine e sicurezza pubblica per consentire l’accesso alzzetto.locali: Ingresso consentito a chi esibirà agli steward documento di riconoscimento, in corso di validità, con ...

