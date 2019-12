Vidal | l’Inter tenta l’affondo decisivo | nuova offerta di 15 milioni I dettagli

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019) La rottura tra Arturoe il Barcellona è ormai insanabile: l’Interl’affondooffrendo 15La denuncia da parte dial Barcellona è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Rottura insanabile tra le due parti con l’Inter che vorrebbere l’affondoper regalare il centrocampista a Conte. Secondo la Gazzetta dello Sport, a breve i nerazzurri rilanceranno con un’più alta, passando da 12 a 15per il cartellino del centrocampista.e il cileno sono già d’accordo. Ora però i nerazzurri devono trovare l’accordo con il Barcellona che continua a chiedere 20e punta alla cessione definitiva. Secondo la Rosea,, forte del sì di, ragiona su unaed è pronta a salire a 15per un prestito che preveda l’obbligo di riscatto. Leggi su ...

