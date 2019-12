Victoria Beckham in profondo rosso | licenzia autista | florist e pierre

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Sandra Rondini Annus horribilis per il brand di moda di Posh Spice che ha registrato milioni di sterline di perdite e, mentresi vede costretta a tagliare spese accessorie e dipendenti, non ha però rinunciato a un sontuoso Natale Dopo aver detto addio alla musica,nel 2005 ha fondato il suo brand di moda cercando di imporsi con look minimal chic e avantgarde. Il risultato? Secondo quanto riportato da Metro UK:. Di anno in anno Posh Spice, che ha sempre sfilato a New York e mai a Londra, ha rischiato spesso la bancarotta, cercando di tamponare le perdite lanciando una sua linea di make up che però, nonostante tutti i suoi sforzi, fatica a decollare. Ogni anno si chiude in passivo e a coprire le perdite ci pensa spesso il marito David, che ha messo di tasca sua migliaia di sterline pur di non veder infrangersi il sogno da ...

