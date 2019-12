Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 19 | 00

Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 dicembre 2019)DEL 29 DICEMBREORE 18.50 MANUELA CIAMPI BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLAIN REDAZIONE MANUELA CIAMPI LA PRIMA NOTIZIA SEGNALA UN INCIDENTE SULLA A1FIRENZE TRA SETTEBAGNI E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CITTA’, CREANDO RIPERCUSSIONI SULLA SALARIA CON CODE TRA SVINCOLO A1 E RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE, RESTANDO SULLA A1NAPOLI SI SEGNALANO CODE IN ENTRATA ADA TORRENOVA AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO LA CIRCOLAIZONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AL MOMENTO E’ REGOLARE CODE DA CASAL BERTONE A TANGENZIALE EST SULLA A24TERAMO DEL TRATTO URBANO RICORDIAMO ALCUNE CHIUSURE A CAUSA DEL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI SULLE VARIE STRADE DEL: LA SS7 APPIA CHIUSA DAL KM 73+000 AL KM 87+800 TRA BORGO FAITI E TERRACINA; SP76 DEI SANTI CHUSA DAL KM 19+000 AL KM 19+700 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL CARIGLIANO; LA ...

