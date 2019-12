Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 dicembre 2019)DEL 29 DICEMBREORE 18.20 MANUELA CIAMPI BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLAIN REDAZIONE MANUELA CIAMPI APRIAMO CON L’A1 DIRAMAZIONESUD INCOLONNAMENTI IN ENTRATA ATRA TOR VERGATA A BARRIERA AUTOSTRADALE PER 3 KM RESTANDO SULLA A1 SULLANAPOLI UN INCIDENTE PROVACA RALLENTAMENTI TRA VALMONTONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DIANCHE SULLA A1 DIRAMAZIONENORD IN ENTRATA ACODE TRA SETTEBAGNI E RACCORDO PASSIAMO AL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE AL MOMENTO IL TRAFFICO E SCORREVOLE TRANNE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA L’USCITA SALARIA ALL’USCITA BUFALOTTA ALL’ALTEZZA DI SUTRI SULLA VIA CASSIA CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA A SEGUIRE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE RACCORDO SULLA VIA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI TERME E TIVOLI CENTRO NELLE DUE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 17:30: VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2019 ORE… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -