Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 16 | 30

(Di domenica 29 dicembre 2019)DEL 29 DICEMBREORE 16.20 MANUELA CIAMPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLAIN REDAZIONE MANUELA CIAMPI APRIAMO CON LA VIA CRISTOFORO COLOMBO DOVE A CAUSA DI UN BUS IN FIAMME ORMAI SPENTO, PERMANGONO CODE IN QUANTO SI VIAGGIA IN UNA SOLA CORSIA DA VIA DI MEZZO CAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER IL MOMENTO LA CIRCONE E REGOLARE SOLO UN RALLENTAMENTO IN INTERNA TRA LO SVINCOLO DIRAMAZIONENORD E LO SVINCOLO NOMENTANA QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA DIRAMAZIONESUD DA TORRENOVA A RACCORDO IN DIREZIONESULLA A1 FIRENZECI SONO CODE A TRATTI TRA MAGLIANO SABINA AD ORTE IN DIREZIONE FIRENZE INCOLLAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA CASAL BERTONE A TANGENZIALE EST IN DREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI E CODE SI REGISTRANO SULLA VIA APPIA TRA ARICCIA, ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE IN ...

