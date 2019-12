Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 12 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 dicembre 2019)DEL 29 DICEMBREORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE FLAMINIA E DIRAMAZIONENORD IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1FIRENZE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA MAGLIANO SABINA ED ORTE IN DIREZIONE FROSINONE SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA STATALE SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CASALE DELLA MARCIGLIANA IN DIREZIONE SETTEBAGNI IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA 4 NOVEMBRE E VIA CICERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME RALLENTAMENTI TRA VIA DELL’AERONAUTICA E VIA CONSOLINI NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA ...

