Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 dicembre 2019)DEL 29 DICEMBREORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLATRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA A1 TRATTAFIRENZE DOVE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE A TREVIGLIANONO TRAFFICO RALLENTATO SULLA PRINCIPALE VIA 4 NOVEMBRE TRA VIA DEI CASTANI E VIA DELLA RENA NEI DUE SENSI DI MARCIA A VITERBO RALLENTAMENTI IN VIALE FIUME TRA PIAZZA 20 NOVEMBRE E VIA FOSSITELLA NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO LA STATALE APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE A SAN CESAREO SULLA VIA CASILINA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA FILIPPO CORRIDONI NELLE DUE DIREZIONI A PALESTRINA DALLE ORE 9 E FINO ALLE 24 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA ...

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 11:30: VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2019 ORE… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 10:30: VIABILITÀ DEL 29 DICEMBRE 2019 ORE… -