Valanghe, l’esperto: “Solo 15 minuti per salvarsi. Airbag, sonda e apparecchio per le ricerche sono il kit antislavina” (Di domenica 29 dicembre 2019) “15 minuti a disposizione sono la regola d’oro per riuscire a restare in vita sepolti dalla neve, dopodiché la curva di sopravvivenza si abbassa in maniera drastica. Un tentativo per recuperare tempo sarebbe quello di riuscire – qualora possibile – a crearsi ‘una sacca d’aria’ davanti alla bocca”. Adriano Favre, membro della direzione nazionale Soccorso Alpino ed esperto di Valanghe, spiega che è possibile riuscire ad aumentare le possibilità di uscire vivi da una slavina nel caso in cui se ne venga travolti. “Tutti i frequentatori della montagna invernale dovrebbero innanzitutto avere a disposizione gli attrezzi base: questo riguarda anche coloro che in montagna utilizzano solo ciaspole, i quali – spesso inconsapevolmente – sono esposti agli stessi rischi“, dice Favre. LaPresse/Stefano Cavicchi E che si sia ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

