Valanga Val Senales | la procura di Bolzano apre un’inchiesta

(Di domenica 29 dicembre 2019) Ladiha aperto un fascicolo sul distacco di unaieri in Valche ha ucciso una donna e due bambine, provenienti dalla Germania. Come apprende l’ANSA da fonti investigative, sono già stati acquisiti foto e video del pendio. In una prima fase dell’inchiesta dovrà essere stabilito se si è trattato di un distacco spontaneo e in questo caso se esso era in qualche modo prevedibile oppure se laè stata provocata da altri sciatori durante un fuoripista. Nelle prossime ore ladinominerà un perito.L'articoloVal: ladiun’inchiesta Meteo Web.

