Val Senales | aperta inchiesta sulla valanga che ha ucciso tre persone

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di domenica 29 dicembre 2019) È stataun’che ieri, sabato 28 dicembre, hauna donna e due bambine in Val, in Trentino Alto Adige. Secondo l’Ansa, che cita fonti investigative, la procura di Bolzano ha aperto il fascicolo, nominerà un perito e ha già acquisito foto e video del pendio. L’servirà a stabilire se si è trattato di un distacco spontaneo, e in questo caso se era in qualche modo prevedibile, oppure se laè stata provocata da altri sciatori durante un fuoripista. Lain ValLa, che si è abbattuta su una pista da sci sul ghiacciaio della Valpoco dopo mezzogiorno, ha colpito un fronte ampio oltre 150 metri e diversi sciatori. Le tre vittime, tutte di nazionalità tedesca, sono una donna di 25 anni di Hauteroda, sua figlia di 7 (che è morta nell'ospedale di Trento dopo un disperato tentativo di rianimazione) e un’altra ...

fattoquotidiano : Alto Adige, valanga in Val Senales: morte donna e bambina di 7 anni, un bimbo è grave - sole24ore : Valanga in Alto Adige: slavina su pista sci, tre vittime - poliziadistato : Buona domenica anche dalle nostre giovani promesse dello sci in allenamento in Val Senales, ospiti qualche giorno f… -