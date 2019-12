Usa | sparatoria in una chiesa del Texas | ucciso l’aggressore Ha sparato sulla folla

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 29 dicembre 2019) L’autore dellaa White Settlement, sobborgo di Fort Worth, innegli Usa, è morto. Sarebbe lui, stando a quanto riportato da Fox News, una delle due vittime registrate dopo il conflitto a fuoco. Con lui, un’altra persona ha perso la vita, mentre un’altra è rimasta ferita ed è in condizioni critiche. La prima vittima sarebbe morta al momento della; la seconda, ferita gravemente, ha perso la vita mentre veniva trasportata in ospedale. Un portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco di Fort Worth, Mike Drivdahl, ha dichiarato che l’agenzia ha inviato un avviso di “minaccia attiva” verso le 11:30. Laè avvenuta durante la messa in live streaming. L’uomo, secondo quanto riportato da media locali, estrae un fucile dal cappotto e spara un paio di colpi prima di essere colpito a sua volta dalle ...

