Usa: Rivlin, ‘scioccato e indignato, antisemitismo minaccia per il mondo’ (Di domenica 29 dicembre 2019) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Sono scioccato e indignata per il terribile attacco di New York e preghiamo per i feriti affinché possano rapidamente recuperare. L’antisemitismo non è solo un problema ebraico, e certamente non è solo un problema dello Stato di Israele. Dobbiamo lavorare insieme per affrontare questo male crescente, che è una vera minaccia globale”. Così il presidente di Israele Reuven Rivlin in un tweet commentando l’attacco in casa di un rabbino a Monsey, nello stato di New York negli Stati Uniti. L'articolo Usa: Rivlin, ‘scioccato e indignato, antisemitismo minaccia per il mondo’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

