Usa | made in Italy a rischio anche a Natale e Capodanno | sugli scaffali imitazioni da

(Di domenica 29 dicembre 2019) Milanesi o veronesi? No, brasiliani operuviani. Panettoni, Pandori & C, i dolci della tradizione italiana di, sono sempre più apprezzati all’estero, tuttavia, sonomolto imitati, soprattutto Oltreoceano. Ed, infatti, neglidei supermercati statunitensi da Washington a New York, passando per Baltimora, in questo periodo, si può toccare con mano il fenomeno dell’Italian sounding, che sembra andare per la maggiore in alcune catene statunitensi della grande distribuzione. A tal punto che, in alcuni casi, risultano addirittura introvabili i Pandori e i Panettoni italiani, ‘spodestati’ da quelliin Brasil di un noto produttore di origini italiane, una grande azienda che conta 140.000 punti vendita su tutto il territorio brasiliano e nel mondo. A sorpresa, un’altra produzione proviene sempre dall’America Latina, con i ...

