Usa, Grant Thornton inaugura a New York l’Italian Business Group (Di domenica 29 dicembre 2019) Nell’ambito del più ampio progetto di rafforzamento e di sviluppo della propria rete di Business, Grant Thornton Italia ha inaugurato a New York l’Italian Business Group, il suo primo desk negli Stati Uniti. Gli uffici si trovano a Manhattan presso la sede di Grant Thornton US, al quarto piano di un edificio in zona Midtown sulla 757 Third Avenue. “Si tratta – dichiara Alessandro Dragonetti, head of tax di Grant Thornton da New York – di un vero e proprio italian desk, ponte lato Business tra l’Italia e gli Stati Uniti. La visione e la missione dell’iniziativa sono parte di un più complesso progetto che ci vede proiettati a rafforzare la nostra capacità d’intervento e di connessione tra Italia e USA”. All’inagurazione, oltre ad Alessandro Dragonetti era presente Luciano Centanni, partner Grant Thornton US e director of international Business center for ... Leggi la notizia su ildenaro

