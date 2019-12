Usa, attacco sinagoga: arrestato autore

Corriere : Usa, attacco a una sinagoga: cinque persone ferite a colpi di machete - repubblica : Usa, attacco con machete nella casa di un rabbino: 5 feriti di cui due gravi. Arrestato un uomo [aggiornamento dell… - MediasetTgcom24 : Usa, arrestato l'attentatore dell'attacco alla moschea di Monsey #usa -

L'afroamericanodell'nella casa di un rabbino nella cittadina di Monsey, non lontano da New York, è statodalla polizia. E' quanto riportano i media Usa. Dopo aver ferito almeno tre persone con un machete, l'aggressore era riuscito a fuggire, ma subito era iniziata la caccia all'uomo. L'Orthodox jewish public affairs council afferma che i feriti sono 5 ebrei chassidisti, e non 3. "Un atto spregevole e codardo", ha detto il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo.(Di domenica 29 dicembre 2019)