Usa | attacco con machete nella casa di un rabbino | almeno 5 feriti Arrestato

(Di domenica 29 dicembre 2019) Unantisemita compiutodi una Monsey, 50 chilometri a nord di New York, fa scattare il panico durante la festa per la settima giornata delle celebrazioni di Hannukah. L’è avvenuto intorno alle 21.50 locali di sabato 28 dicembre. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo con il volto coperto e armato diha ferito5 persone, tutti ebrei chassidisti, di cui due sono in condizioni gravi. Tutti isono stati trasportati dalla polizia in un ospedale non lontano dall’abitazione del. Un testimone, Aron Kohn, ha raccontato alla Cnn di aver visto il sospettato entrare ine tirare fuori un coltello. “Ha detto qualcosa ma non sono riuscito a sentire quello che ha detto”, ha detto Kohn, aggiungendo che c’erano100 persone ine “ilstava accendendo la ...

