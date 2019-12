Usa | attacco con machete in una sinagoga | 5 i feriti | sono tutti ebrei chassidisti

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 29 dicembre 2019)in unavicino a New York. Diverse personestate accoltellate con un, cinque di lororimaste ferite. L’incidente è avvenuto nella cittadina di Monsey, a circa 50 chilometri da New York. I, che sarebberostati trasportati di urgenza negli ospedali locali, due di loroin gravi condizioni. Al momento dell’, inc’erano un centinaio di persone per le celebrazioni dell’Hannukah. Lo ha riferito alla Cnn un testimone, Aron Kohn. Three Jews stabbed in a synagogue in Monsey tonight. An intruder came into Rabbi Rottenberg’s shul with a.There are no words to describe the anxiety of this moment. pic.twitter.com/F4VBhNWMpz— Avital Chizhik-Goldschmidt (@avitalrachel) December 29, 2019 La dinamica dell’attentato Stando a quanto riportano i media americani, ...

repubblica : Usa, attacco con machete nella casa di un rabbino: 5 feriti di cui due gravi. Arrestato un uomo [aggiornamento dell… - Corriere : Usa, attacco a una sinagoga: cinque persone ferite a colpi di machete - codeghino10 : RT @Corriere: Usa, attacco a una sinagoga: cinque persone ferite a colpi di machete -