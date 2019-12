Uomini e Donne | Clarissa Marchese | “ho avuto paura per mia figlia”

Leggi la notizia su trendit

(Di domenica 29 dicembre 2019), ex volto noto diè in dolce attesa. Aspetta una bimba dalla sua scelta, nonché attuale marito: Federico Gregucci. I due si mostrano sempre felici ed entusiasti in ogni scatto social ma la verità è che recentemente hanno vissuto attimi di grande. A rivelarlo è proprio la futura mamma che si lascia andare ad una confessione a cuore aperto sul magazine di: Ho fatto un’ecografia strutturale con un medico con cui mi sono trovata molto male: mi ha fatto preoccupare tantissimo dicendomi che la bimba era troppo grande. Io sono entrata in allarme, ho dato la colpa a me stessa, mi sono chiesta cosa avessi mangiato o fatto di sbagliato. L’ex Miss Italia preoccupatissima decide di rivolgersi ad altro medico, il quale fortunatamente la rassicura sulle dimensioni della piccola. Federico è alto un metro e novantatré, io ...

ItalianAirForce : 'Cuori in decollo' il nuovo volume edito dalla Rivista Aeronautica. ???? l'articolo di #oggi su @Corriere - vladiluxuria : Gli auguri ve li mando dalla mia città, Foggia, insieme alle famiglie che da troppi anni vivono nei container di vi… - matteosalvinimi : Noi siamo dalla sua parte, e abbracciamo le donne e gli uomini in divisa che rischiano la vita per difendere gli it… -