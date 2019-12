Una Vita trame al 3 gennaio | Lolita sposa Ceferino? Felipe viene contagiato

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 29 dicembre 2019) Ledelle puntate di Unache andranno in onda fino al 3sono molto intriganti. Due saranno gli argomenti principalmente trattati nel corso dei vari episodi. Il primo riguarderà Celia e il tragico aggravamento delle sue condizioni di salute. Il secondo avvenimento degno di nota, invece, riguarderà l’arrivo inaspettato di, una vecchia conoscenza di. Il nuovo arrivato porterà in auge una vecchia maledizione secondo la quale lui e la dama devono necessariamentersi. Cosa deciderà di fare la promessadi Antonito? Unabacia Celia eGli episodi della prossima settimana di Unahanno delleparecchio intricate. Il medico del quartiere diagnosticherà a Celia la stessa malattia che ha colpito gli abitanti dell’Hoyo, per tale ragione,dovrà prepararsi al peggio. Nonostante sia stata disposta la ...

