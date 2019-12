Una Vita Anticipazioni Spagnole | La Nascita del Figlio di Simon ed Elvira!

Leggi la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 29 dicembre 2019)ed Elvira sono stati due grandi protagonisti di Una, ed hanno abbandonato il paesello dopo aver sconfitto tutti i loro nemici. Il colonnello Arturo ha messo i bastoni tra le ruote alla coppia ma alla fine non è riuscito ad impedire che fuggissero per rifarsi unaaltrove. E le cose sono andate molto bene ai due, al punto da scegliere di avere un bambino.Poco prima delle nozze tra Silvia ed Arturo, Susana aveva annunciato con grande gioia di aver ricevuto una lettera da parte di Elvira, nella quale la ragazza confessava dia spettare un bambino e di essere molto felice al fianco del suo fidanzato. All’inizio Silvia aveva deciso di non rivelare tutto al suo promesso sposo, perché questo stava affrontando un periodo particolare dopo l’intervento alla vista, ma poi non aveva resistito. L’ex spia aveva anche aperto le porte alla possibilità di trascorrere la loro luna di ...

poliziadistato : Agrigento #Squadramobile scopre falso invalido. Dal 2014 percepiva una pensione di invalidità al 100% nonostante fo… - ItalianAirForce : #InCorsoOra un #trasportosanitariourgente richiesto dalla Prefettura di Cosenza a favore di una donna in imminente… - SkyTG24 : Un 61enne di #Agrigento si fingeva invalido e percepiva la pensione dall'Inps dal 2014, nonostante fosse assolutame… -