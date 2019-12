“Una grave perdita” | lutto nel mondo del calcio | Antonio muore a soli 19 anni

Leggi la notizia su howtodofor

(Di domenica 29 dicembre 2019) Un calciatore di19Malandrino (detto Nino), portiere del Roni, è morto in un incidente stradale avvenuto la notte del 28 dicembre intorno alle 3 sulla provinciale 26 tra Roni e Pachino. Sono rimastimente feriti altri due calciatori di 20 e 23, che erano in macchina insieme alla vittima. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sulla vicenda, l’auto dei giovani, per cause da accertare, si è schiantata contro un muretto. (Continua…) Quando sono arrivati i soccorritori per il diciannovenne non c’era più nulla da fare, è deceduto dopo l’impatto. I due feriti sono stati trasferiti in ospedale, ad Avola, dove sono in prognosi riservata. Il Giornale di Sicilia aggiunge ulteriori dettagli: Il giovane viaggiava a bordo di una Fiat 500 insieme ad altri due compagni di squadra. (Continua…) Stavano rientrando da ...

Rvaticanaitalia : Grave atto antisemita. Cinque persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, durante un attacco con un mach… - LegaSalvini : ?? NUOVO GRAVE ATTACCO ANTISEMITA A NEW YORK Solidarietà alle Comunità ebraiche newyorchese e americana e a quelle… - amnestyitalia : Secondo l’OMS, a partire dal 2017, in #Yemen lavoravano solo 40 psichiatri: circa uno per circa 650.000 persone. Se… -