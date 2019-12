Un artista di God of War lascia Sony Santa Monica e si aggiunge a The Initiative di

Leggi la notizia su eurogamer

(Di domenica 29 dicembre 2019) Theè il nuovo studio first-party di Microsoft, incentrato sullo sviluppo di titoli di elevata qualità, da loro stessi definiti "AAAA". Il primo progetto di questo neonato studio, attualmente in sviluppo per console Xbox, fra cui molto probabilmente Xbox Series X, è ancora avvolto nel mistero e sarà rivelato nel corso del 2020, molto probabilmente all'E3 2020 o con un evento dedicato.Il team, attivo nella realizzazione di questo misterioso titolo, è tutt'ora in espansione e continua ad assumere nuovi talenti, prendendoli anche dalla concorrenza. L'ultimo acquisto è Erik Jakobsen, ex Environment Artist di, il quale ha lavorato anche al recente God of War.Theottiene così un nuovo "pezzo" di: non sono pochi gli sviluppatori che sono passati daal nuovo studio di Microsoft negli ultimi mesi, complice anche il fatto di risiedere ...

