Un altro grande colpo di Paratici | Haaland al Borussia Dortmund

(Di domenica 29 dicembre 2019) Deve essere una fine d’anno molto triste per i tifosi della Juventus, illusi che sotto l’albero di Natale avrebbero trovato infiocchettato. O al massimo per la Befana. Il 24 dicembre, solo 5 giorni fa, Tuttosport titolava “Juveci siamo!” Parlando di una trattativa serrata con il Salisburgo da parte del club bianconero, sulla base di 30 milioni. Il quotidiano sportivo scriveva che per gli altri club non c’era più storia. Credevamo fosse questione di giorni, macché, di ore, macché, di minuti. Eravamo già pronti per i poster con il viso inanellato di biondo di, per la foto del norvegese in bianconero. I media ci avevano convinti. Del resto, non è vero che la Juve non si lascia mai scappare un campione? In questo caso si trattava di una promessa sicura, uno capace di segnare al Napoli e al Liverpool. E poi, invece, che succede? Che il ...

