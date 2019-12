Ultime Notizie Roma del 29-12-2019 ore 18 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 9 dicembre in studio Giuliano Ferrigno è approdata nel porto di Pozzallo oggi la nave Alan kurdi Dove ngt hai controllato Dei migranti a bordo soccorsi nel Mediterraneo tu la banchina le operazioni di sbarco la decisione di assegnare Pozzallo come porto sicuro è stata assunta ieri dal Viminale per la presenza a bordo di persone in condizione di vulnerabilità Andiamo a New York perché 5 persone sono rimaste ferite di cui due in modo grave durante un attacco con un Machete e l’abitazione di un rabbino in una cittadina a circa 50 km da New York autore un afroamericano secondo i media è stato arrestato l’episodio si inserisce negli attacchi antisemiti che si sono verificati negli ultimi giorni a New York incidenti che hanno fatto alzare la guardia e rafforzare i controlli di polizia nell’area di Brooklyn ...

