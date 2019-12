Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno due ministri alla posta di fioramonti scuole ricerca di nuovo supera di 11 anni l’annuncio di contro la conferenza stampa di fine anno né un governo terne un nuovo partito nei nuovi gruppi per sostenerlo dice con te che cerca invece rilancio della maggioranza che c’è Finora abbiamo corso di 100 metri da gennaio ci aspetta una maratona di 3 anni le parole del premier Serve quindi un’agenda fino al 2023 riforma della Giustizia modifica dei decreti sicurezza revoca delle concessioni fa niente flat Tax o rimodulazione delle aliquote IVA invece nuove misure antievasione per pagare meno tasse contro Salvini sui migranti insidioso come interpreta la sua leadership con labbratura e strappi istituzionali le parole di Conte la cronaca guerra di testimoni per la ricostruzione della ...

romadailynews : Ultime Notizie Roma del 29-12-2019 ore 16:10: romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 29-12-2019 ore 16:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -