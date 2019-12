Ultime Notizie Roma del 29-12-2019 ore 12 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e ritrovati l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio 5 persone sono rimaste ferite di cui due in modo grave durante un attacco con un Machete nell’abitazione di un rabbino di Mansi una cittadina a circa 50 km da New York l’autore un afroamericano secondo i media è stato arrestato l’episodio si inserisce in una serie di attacchi antisemiti che si sono verificati negli ultimi giorni nella Grande Mela incidenti che hanno fatto alzare la guardia e rafforzare i controlli di polizia nell’area di Brooklyn è quella più colpita una spregevole codardo ha commentato il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo sconvolto e oltraggiato si dice il capo dello Stato israeliano per dribbling è appena approdata nel porto di Pozzallo la nave Alan kurdicon 32 migranti a bordo soccorsi nel ...

