Ultime Notizie Roma del 29-12-2019 ore 08 | 10

(Di domenica 29 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Nel 2020 una delle prime cose da inserire nella nuova agenda di governo dovrà essere la revoca delle concessioni ad autostrade con l’affidamento ad Anna e il conseguente abbassamento di pedaggi autostradali di libero del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio oppure un post su Facebook insiste sulla polemica che sta chiedendo attenzioni anche all’interno dell’esecutivo le famiglie delle vittime del Ponte Morandi aspettano una risposta aggiungi che non Gliela daremo non solo a loro ma a tutto il paese a gennaio il governo affronta il nodo della modifica delle regole previste dalla norma sulle concessioni inserita nel decreto milleproroghe approvato il 21 dicembre con la formula Salvo Intanto i contatti tra Ministero dei Trasporti concessionari vanno avanti con Autostrade ...

