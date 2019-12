Uccide otto cani per preparare hot dog, ristoratore cinese confessa: “La carne costa troppo” (Di domenica 29 dicembre 2019) Il proprietario di un ristorante è stato arrestato dopo aver rubato otto cani nel giro di due ore per preparare degli hot dog. L’uomo ha ucciso i cagnolini sparandogli freccette tossiche. La polizia nella provincia di Jiangsu, nella Cina orientale, ha spiegato che il ristoratore ha raccontato di aver commesso questa strage «perché la carne durante l’inverno è molto costosa». (Continua…) Chen è stato avvistato in sella a un ciclomotore attorno a Fenghuang, una città nell’area di Zhangjiagang, il 15 dicembre scorso. I residenti hanno immediatamente chiamato la polizia dopo averlo visto sparare frecce velenose contro i cani (che stramazzavano al suolo). Un filmato rilasciato dalla stazione di polizia mostra l’uomo intento a mettere uno dei cagnolini in un grosso sacco sul suo motorino. In un post sui social media, gli agenti hanno spiegato che il ristoratore in questo caso ... Leggi la notizia su howtodofor

