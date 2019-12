Tuttosport: il Celta rifiuta il prestito per Lobotka. Pronto a cederlo al Napoli per 25 milioni (Di domenica 29 dicembre 2019) Si comincia a trattare sul serio per Lobotka, secondo quanto riporta oggi Tuttosport, la trattativa è entrata nel vivo, le due squadre avrebbero l’accordo, ma il Celta non vuole cederlo in prestito, come chiesto dal Napoli, ma solo a titolo definitivo, anche abbassando della metà la clausola rescissoria “L’operazione Lobotka entra nel vivo: il Napoli ha il sì del centrocampista slovacco ed ora vuole convincere il Celta Vigo ad accettare un giusto prezzo. Al regista scelto da Rino Gattuso per la risalita in classifica verrà riconosciuto un quinquennale da 2 milioni a stagione. Il Napoli puntava sul prestito oneroso con obbligo di riscatto, gli spagnoli hanno detto sì alla cessione dello slovacco, ma solo a titolo definitivo. Il Celta si accontenterebbe anche della metà dell’importo della clausola rescissoria di 50 milioni: per questo motivo ha invitato il Napoli ad alzare ... Leggi la notizia su ilnapolista

