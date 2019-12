Trono Over | Il Terribile Scherzo di Samuel Finisce Male!

Leggi la notizia su gossipnews.tv

(Di domenica 29 dicembre 2019) A regalare maggiori colpi di scena a Uomini e Donne, non è più ilClassico ma quello. Dopo l’uscita di scena di Juan Luis nel peggiore dei modi, un’altro protagonista delle puntate che vedremo dopo le feste è. L’uomo ha fatto una Simonetta fingendo di essere Juan Luis. Ecco cosa è successo. In queste ore sono uscite le anticipazioni deldi Uomini e Donne, cioè le puntate che andranno in onda dopo le feste. Dagli spoiler è emerso che Juan Luis ha abbandonato il programma nel peggiore dei modi. Prima Gemma Galgani ha dichiarato di non volere più frequentarlo e poi dopo un parapiglia in studio, è stata la stessa Maria De Filippi a chiedere all’italo-venezuelano di lasciare definitivamente lo studio. Per questo motivo le altre anticipazioni sono passate in secondo piano mentre invece ancheBaiocchi ha regalato ...

zazoomnews : Gemma Galgani sconcerto al Trono Over: Juan Luis confessa la De Filippi lo allontana da Uomini e donne - #Gemma… - yaman_fans : RT @Ri_Ghetto: RAGA MI SENTO MALE JUAN VIENE SMASCHERATO E GEMMA PIANGE SULLA SPALLA DI TINA IO URLO DATEMI IL TRONO OVER SUBITO https://t.… - LlFElMITATESART : In fervore per la prossima puntata del trono over dove Maria caccerà Juan Luis ???????? #uominiedonne -