Trivelle | esenzioni dalle royalty ridotte ma non eliminate | la manovra lascia alle

(Di domenica 29 dicembre 2019) Nel testo definitivo della legge di Bilancio 2020 la più volte annunciata eliminazione dei sussidifonti fossili viene sostituita con un taglio più lieve. Confermando la fiducia al governo sulla, infatti, la Camera ha di fatto dato l’ok al testo passato in Senato. E se nelle ultime bozze prima della trasmissione al Parlamento era prevista la totale eliminazione delleconcessecompagnie petrolifere, già nel testo arrivato in Senato si parlava, per quanto riguarda il petrolio, non più di abrogazione delle cosiddette franchigie sulle, ma della “non applicazione” temporanea delle norme del Decreto legislativo 625/1996 che le avevano istituite. Mentre per quanto riguarda il gas Secondo le stime di Legambiente, la nuova norma ridurrà il vantaggio per il settore di circa il 25%, facendo entrare nelle casse dello Stato circa 27 milioni di euro contro i 55 ...

