Leggi la notizia su blogo

(Di domenica 29 dicembre 2019)in, questa volta sulle Dolomiti di Brenta. Quattro scialpinisti sono rimasti coinvolti quando si trovavano poco sopra il rifugio Tuckett ed uno di loro ha perso la vita. Il gruppo era impegnato in un fuoripista. Il personale del Soccorso Alpino è intervenuto tempestivamente, anche con l'ausilio di un elicottero dei vigili del fuoco di Trento, ma non è riuscito ad evitare il decesso.Solo ieri una donna e due bambine, tutte di nazionalità tedesca, hanno perso la vita in Val Senales in Alto Adige mentre sciavano sulla pista Teufelsegg, sulla quale si è abbattuta una slavina larga 150 metri e lunga circa 500. Su questo episodio la Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo d'inchiesta perché c'è il sospetto che a provocare la slavina siano stati degli sciatori impegnati in un fuoripista nonostante i divieti.Anche in Svizzera è deceduto nella notte un escursionista ...

LaStampa : Nuova valanga in Trentino Alto Adige: travolte quattro persone, una vittima - zazoomblog : Trentino nuova valanga: morto uno scialpinista - #Trentino #nuova #valanga: #morto - Ultron65 : RT @TgLa7: Nuova valanga in Trentino Alto Adige travolge quattro persone, una muore -