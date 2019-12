Tragedia nel mondo del calcio | giocatore muore dopo un pestaggio durante una rissa NOME

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) Terribile lutto neldel. E’ scomparso all’età di 41 anni Grigore Popescu,romeno dell’Arzachena 2015, che milita nella serie C2 dia 5. L’atleta è morto in Romania, dove era rientrato per le festività. Una morte avvolta dal mistero. Infatti, non è chiaro se l’uomo è deceduto a causa della caduta violenta o sia stato stroncato da uno dei pugni scagliati con ferocia inaudita dagli assalitoriunanella quale si è visto coinvolto. Grigore Popescu è entrato in un ospedale di Bucarest sabato e le sue condizioni erano apparse subito disperate. “Non ci sono parole per dire quello che proviamo in questo momento”, si legge nella pagina Facebook della società, “oggi disputeremo la Coppa Italia, abbiamo deciso di farlo per te. Buon viaggio sempre uno di noi”. Un dolore immenso per la famiglia e gli amici di Palau e Arzachena dai ...

DiMarzio : Un 2019 pieno di vittorie e di trionfi Ma anche caratterizzato da un episodio che ha toccato #Alisson nel profondo… - vaticannews_it : #27dicembre #Indonesia #terremoto #solidarietà #chiesa 15 anni fa lo tsunami in Indonesia: Nel buio della tragedia,… - CalcioWeb : +++ TRAGEDIA NEL MONDO DEL #CALCIO ?? GIOCATORE MUORE DOPO PESTAGGIO +++ ?? - -