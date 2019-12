Tragedia di Corso Francia | cosa possono dirci le indagini e le telecamere a questo

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 29 dicembre 2019) L’attesa è tutta per l’interrogatorio di garanzia calendarizzato per il prossimo 2 gennaio. Allora, Pietro Genovese – il giovane alla guida del suv bianco che ha falciato le 16enni Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli – darà la sua versione dei fatti sull’incidente stradale della notte del 21 dicembre e per il quale è agli arresti domiciliari. Nel frattempo, però, proseguono le verifiche su quanto accaduto quella notte. Anche se molto è stato detto in questi giorni, non tutto è chiaro e provato, anzi. LeSolo nelle ultime ore sono state acquisite dalla polizia municipale i video delledella zona che potrebbero aver ripreso, se non l’attimo dell’impatto, quello che è accaduto prima e dopo. Potrebbero confermare a quanti metri le ragazze sono state “proiettate” dopo che il suv di Genovese le ha investite, un elemento determinante per provare l’effettiva ...

