Traffico Roma del 29-12-2019 ore 15 | 30

(Di domenica 29 dicembre 2019) CODE PER INCIDENTE SU CORSO DI FRANCIA ALL’INCROCIO CON VIA FLAMINIADIREZIONE PARIOLI ALTRO INCIDENTE CON CODE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI PRENESTINA ED ANCORA SI RALLENTA IN VIA DELLA BUFALOTTA ALL’ALTEZZA DI VIA VALERIA MORICONI, ANCHE QUI PER INCIDENTE SUL RESTO DELLE STRADE DELLA CAPITALE LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE IN CENTRO È ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 TERMINI CHIGI BARBERINI TERMINI, CHE EFFETTUA IL SERVIZIO NEGLI STESSI ORARI DELLA METRO A, PREDISPOSTA PER FACILITARE L’ACCESSO ALLA ZONA DEL TRIDENTE. E OGGI E’ IN SERVIZIO ANCHE LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTE FINO ALLE 20, IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16 MINUTI. PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI ...

