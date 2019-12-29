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Traffico Roma del 29-12-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 29-12-2019 ore 12 | 30 CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA ...

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Traffico Roma del 29-12-2019 ore 12:30 (Di domenica 29 dicembre 2019) CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. RALLENTAMENTI RIGUARDANO LA CRISTOFORO COLOMBO DOVE PER UN VEICOLO IN FIAMME CI SONO RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. INCIDENTE SU VIA DI SANTA PETRONILLA INCROCIO CON VIA ANNIO FELICE. ALTRO INCIDENTE SEGNALATO CON RALLENTAMENTI SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALTEZZA VIA GIUSEPPE SALVIOLI. Traffico INTENSO SU LUNGOTEVERE TRA PONTE PALATINO E PONTE GARIBALDI VERSO PONTE FLAMINIO. IN CORSO IN PIAZZA SAN PIETRO L’ANGELUS, POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE DURANTE IL DEFLUSSO NELL’AREA CIRCOSTANTE. IN CENTRO È ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 TERMINI CHIGI BARBERINI TERMINI, CHE EFFETTUA IL SERVIZIO NEGLI STESSI ORARI DELLA METRO A, PREDISPOSTA PER FACILITARE L’ACCESSO ALLA ZONA DEL TRIDENTE. ED E’ IN SERVIZIO ANCHE OGGI LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ, DALLE 10.30 ALLE 20, IL ... Leggi la notizia su romadailynews

twitterriotta : Viaggiare in auto a Roma con traffico mai regolato fondo stradale assurdo luci mancanti segnalazione mancante o van… - romadailynews : Traffico Roma del 29-12-2019 ore 12:30: CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-12-2019 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

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