Tournée 4 Trampolini | Risultato Obertdorf 2019 | Kobayashi mette la quinta! Ancora dominio

(Di domenica 29 dicembre 2019) E’ sempre Ryoyu. Il giapponese volante inizia da dove aveva finito nella Tournèe dei 4, da una vittoria sull’impianto di Oberstdorf che significa la quinta vittoria consecutiva nell’evento itinerante più importante del circuito. Il giapponese scava il solco decisivo già nella prima manche e poi, in condizioni di vento non ideali e contro tutto e tutti, visto che davanti c’era il beniamino di casa, Karl Geiger, che si è dovuto accontentare del secondo posto, ha mantenuto i nervi saldi anche nella seconda parte di gara.è il più forte e lo ha dimostrato un’altra volta. Quest’anno era arrivato all’appuntamento clou della stagione accompagnato da meno squilli di trombe ma alla fine al momento decisivo ha piazzato la zampata vincente in virtù di una classe sopraffina: due salti di altissimo spessore, solidi in tutte le ...

