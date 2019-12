Leggi la notizia su bigodino

(Di domenica 29 dicembre 2019), era stato abbandonato lungo una strada, i volontari dell’associazione “dog rescue”, avvisati da alcuni passanti intervennero immediatamente per cercare di risolvere la situazione. Appena arrivati non poterono credere ai loro occhi. Il povero cane era a terra, lungo una strada, e non poteva muoversi, avvicinati un pò di più per capire meglio cosa stava succedendo si resero conto che le zampe posteriori erano state letteralmente rotte e quindi il poverino non aveva possibilità di muoversi per andare a cercarsi del cibo o andare a bere. Immediatamente decisero di portarlo al veterinario per evidenziare la gravità delle rotture e sottoporlo a delle lastre. Per caricarlo in macchina ci furono dei problemi da parte dei volontari in quantoaveva paura di quello che potevano fargli ma dopo un pò si lasciò prendere venne avvolto in una coperta e portato dal ...

